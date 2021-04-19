Добрые жиры: 5 продуктов, которые нельзя исключать из сбалансированной диеты

Какой бы строгой ни была ваша диета и каким легким – рацион, ни в коем случае нельзя полностью отказываться от жиров. Вы удивитесь, но с жирными продуктами даже худеется быстрее!Здоровье, красивая фигура, энергия – для всего этого нашему организму необходимы полезные жиры. Мононенасыщенные, с высоким содержанием омега-3 – их стоит есть как можно чаще, в идеале – каждый день. Мы отобрали продукты, в составе которых особенно много полезных жиров – скорее добавляйте их в свой рацион!ЛососьНежирный белок и здоровый мононенасыщенный жир – практически идеальное сочетание, которое делает лосось эффективным средством борьбы с воспалительными процессами во внутренних органах, а также хроническими заболеваниями. Одна-две порции этой полезной рыбы в неделю – то, что надо для здоровья и долголетия.СырВсего несколько порций сыра в неделю способны почти вдвое снизить риск инсульта и инфаркта – это результаты недавнего исследования. Главное, следите за тем, чтобы сыр был произведен из натурального жирного молока без добавления растительных жиров. А если есть сыр вместе с оливками или маслинами, получится двойная польза!Оливковое маслоОливковое масло – главный ингредиент средиземноморского рациона, который был признан наиболее подходящим для сохранения здоровья и повышения шансов на долголетие. Главное, о чем важно помнить: это «холодное» масло, чьи полезные свойства полностью теряются при нагревании. Добавляйте его к салатам, намазкам или просто смазывайте им подсушенный или жареный хлеб – и ешьте каждый день. Ваше сердце будет вам благодарно.Темный шоколадА вот если нужно выбирать самый здоровый десерт, то темный шоколад обставит всех конкурентов еще в полуфинале: он полезен для обмена веществ, снимает стресс, помогает бороться со старением и даже защищает мозг от когнитивных нарушений. А еще в темном шоколаде много полезных жиров. Главное помнить: нужно выбирать шоколад с высоким содержанием какао и низким – сахара, а также не слишком увлекаться.Греческий йогуртСамый простой способ получить необходимую порцию полезных ненасыщенных жиров, а еще кальция и белка – съесть греческий йогурт (несладкий натуральный). Не продукт, а просто подарок!