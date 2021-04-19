Диетолог назвала идеальные варианты ужина

Есть нужно за 3-4 часа до сна.Ежедневно каждая женщина задается вопросом, что приготовить на ужин. Вечерний прием пищи должен быть не только вкусным, но и полезным.Также имеет значение время ужина. Что есть вечером и в какое время – рассказала диетолог Светлана Фус.Думаю, вы уже не раз слышали рекомендацию, что ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Но почему именно такой интервал времени? Это связано с гормональной системой нашего организма, работой пищеварительной системы. В вечернее время у нас должны активизироваться «ночные гормоны»: мелатонин и соматотропный гормон, которые запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды,– отметила Фус.Она пояснила, что слаженная работа гормонов возможна только при соблюдении режима питания и сна. Важно ложиться спать в тот же день, когда проснулись. Оптимальное время – 23:00.Что и когда есть вечеромСогласно циркадных ритмов, поджелудочная железа должна снижать свою активность не позднее 21:00 (уровень инсулина, который выделился на последний прием пищи должен плавно снизиться и нормализовать количество глюкозы в крови). На формирование и переваривание пищевого комка необходимо около 3-4 часов, в зависимости от того, какие продукты вы выбрали на ужин,– пояснила диетолог.Таким образом, те, кто хочет избавиться от лишнего веса или просто быть здоровым, должен ужинать за 3-4 часа до сна, а именно в 19-20:00.Как подобрать продуктыУжин должен быть сытным и комфортным. По словам Светланы Фус, лучше для вечернего приема подбирать белок и овощи. Легкоусвояемый белок – это рыба, птица, яйца. Также важно употреблять овощи. Если после сырых вы ощущаете дискомфорт, готовьте их на пару или запекайте. К ужину добавляйте и жиры. Для сытости можно добавить кашу или цельнозерновой хлеб (порядка 50 грамм). Помните, что крупы нужно выбирать с низким гликемическим индексом: гречка, киноа.Светлана Фус подчеркнула, что если придерживаться этих рекомендаций, можно не только улучшить состояние здоровья, но и удержать вес на нужной отметке.