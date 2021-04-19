7 полезных продуктов, которые должны быть в рационе у каждого

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Мы уверены, эти простые продукты — необходимость!Именно они помогут вам быть здоровее и красивее, поэтому стоит поскорее добавить их на полку в холодильнике.ЯйцаЯйца богаты белками, содержат витамины А, Е, D, B12, B3. В желтках содержится летицин, нормализующий работу печени и сосудов, и лютен, необходимый для поддержания зрения. В яйцах также содержится ниацин, который поддерживает работоспособность мозга, и холин — вещество, которое предотвращает развития раковых опухолей.ГеркулесГеркулес — лидер среди каш по содержанию полезных веществ и витаминов. В нем есть фосфор, йод, кремний, калий, кальций, цинк, витаминов групп B, C, A, E. Геркулес способствует очищению сосудов и лечению заболеваний желудка и кишечника, при этом содержит минимальное количество калорий.МолокоМолоко — незаменимый источник кальция, который необходим для поддержания здоровья зубов, волос и ногтей. Ценно молоко и как поставщик витаминов, например, витамин В12 отвечает за энергетический обмен в организме, превращает жиры и углеводы в полезную энергию. Для некоторых людей употребление молока сопровождается симптомами непереносимости: вздутие, тошнота, диарея и т. д. Это может быть связано с наличием белка А1, и в этой ситуации рекомендуется попробовать молоко, в котором содержится только белок А2. В России такое молоко производит марка «Слобода» — натуральный продукт от специально отобранных коров, которые естественным образом производят только белок A2.ШпинатТакой богатый состав витаминов и минералов, как в шпинате, встречается довольно редко. В нем есть клетчатка, витамины А, Е, С, Н, К, много витаминов группы В, бета-каротин, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк. В листьях шпината очень много белка: больше только в бобовых — молодой фасоли и зелёном горошке.МорковьМорковь содержит бета-каротин — природный антиоксидант, который задействован в формировании скелета и обновлении клеток костей. Витамин А, синтезируемый из него, укрепляет зрение и иммунитет. Морковь также выводит из внутренних тканей и органов свободные радикалы, которые провоцируют размножение раковых клеток, и очищает печень от токсинов.Оливковое маслоВ оливковом масле много олеиновой кислоты, которая способствует омоложению организма и снижает уровень холестерина. В нем содержится большое количество витамина Е, который участвует в процессе усвоения витаминов, А и К. Оливковое масло легко усваивается организмом, ускоряет обмен веществ, укрепляет сосуды и делает их более эластичными.ЯблокиПереоценить полезные свойства яблок практически невозможно: это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов, баланс которых способствует омоложению и укреплению иммунитета. Яблоки содержат клетчатку, каротин, фолиевую кислоту, витамины А, В1, В2, В3. В них находится больше витамина С, чем в апельсинах. Яблоки улучшают работу сердца и легких, замедляют рост раковых клеток.