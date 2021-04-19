Почему майский мед – вредный: мнение эксперта

Специалист считает майский мед вредным из-за содержания компонентов лекарств, которыми лечат болеющих зимой пчел.Весной появляются специфические продукты, один из них – это майский мед. Стоит ли его есть?По мнению эксперта, апитерапевта Валентины Касьяненко, лакомиться таким медом не стоит, если только человек сам не является пчеловодом и не сомневается в высоком качестве своего продукта. Касьяненко рассказала в интервью, что именно в мае пчелы могут производить потенциально вредный продукт.Эксперт пояснила, что майский мед может содержать следы химикатов, которыми лечат болеющих насекомых. По словам Касьяненко,«пчелы зимой болеют, а к началу весны их начинают лечить различными химическими препаратами».Специалист сообщила, что слюнные железы подвергавшихся подобному лечению пчел «забиты лекарственными веществами». При этом насекомые могут собирать растительные нектар, перерабатывать его в мед. Слюнные железы насекомых принимают непосредственное участие в процессе – как следствие, в продукт проникают химикаты, которыми их лечили. Таким образом, подчеркнула апитерапевт,«мед в последний весенний месяц выходит наиболее вредным – полным ненужных химических веществ».