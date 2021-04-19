ТОП-7 способов быстро успокоиться

Берегите свои нервы.Все мы в той или иной степени подвержены стрессу. Чтобы успокоить нервы, нужно «утихомирить» в организме кортизол — гормон, который часто называют «гормоном стресса».Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала диетолог, специалист по функциональной медицине, нутрициолог Катерина Йенсен.Кортизол — гормон стресса. Он активируется симпатической частью нервной системы. Чтобы успокоиться, нам нужно успокоить как раз эту часть нервной системы и активировать противоположную часть — парасимпатическую, рассказала специалист.«Обе эти части просто не могут быть активными одновременно. Как только мы сумеем включить парасимпатическую часть нервной системы, мы автоматически снизим уровень кортизола. Как ее активировать? Очень просто!», — рассказала Катерина.Глубоко дышать. Так, чтобы выдохи были как минимум в 2 раза длиннее вдохов.Получить оргазм: во время него вырабатывается серотонин, а сразу после — окситоцин. Окситоцин не может существовать в крови одновременно с кортизолом!Погреться на солнышке или в теплой ванне / бассейне. Это еще один из способов получить всплеск окситоцина.Съесть немного темного шоколада или выпить натуральное какао! Исследования доказали, что 40 гр темного шоколада в день (от 85% какао) нормализуют уровень кортизола.Попробовать пропить курс родиолы розовой — природный адаптоген (внимание, есть противопоказания, проконсультируйтесь со своим врачом).Налегать на продукты, богатые лецитином — веществом, которое улучшает чувствительность клеток к кортизолу и, как следствие, нормализует его уровни.Самый богатый источник лецитина — яичные желтки. Также им богаты морепродукты, субпродукты, соевые бобы и красное мясо.Не забывать про медитативные практики — чтобы вернуться в тело, замедлить дыхание и остановить поток мыслей.?«Но! Вынуждена вас разочаровать: какао, лецитин и даже родиола — прекрасные средства. Но им не справиться с кортизолом в одиночку. Можно ожидать 5-10% улучшения в самочувствии», — подытожила Йенсен.