Повышенный холестерин: что нужно изменить для его снижения?

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Если терапевт заговорил о вашем повышенном холестерине, это означает, что кое-что в своей жизни для его снижения придется изменить.Повышенный уровень холестерина повышает риск того, что холестериновые бляшки начнут образовывать скопления на внутренних стенках кровеносных артерий, способствуя их сужению. Чтобы кровь проходила сквозь эти суженные сосуды, сердечная мышца должна будет работать усерднее – в результате начнет повышаться кровяное давление. В долгосрочной перспективе это может привести к тяжелым последствиям – например, к инсульту.Согласно данным, опубликованным Harvard Health,«лучший способ начать снижать высокий уровень холестерина – это изменить свой рацион».Контролируемые испытания, проведенные специалистами Больнницы Бригама и женщин, показали, люди, которые предпочитали больше заниматься спортом, но не изменять своих привычек в питании, не добились необходимого снижения холестерина в отличие от людей, решавшихся на диетические изменения.Что нужно изменить? В первую очередь, важно перестать употреблять трансжиры, подчеркивают специалисты. Эти компоненты, используемые пищевой промышленностью создаются путем добавления водорода в жидкий жир, чтобы помочь ему затвердеть. Изготовленный с его использованием продукт дольше хранится. На этикете данный тип жира может обозначаться словом «гидрогенизированный». Зачастую трансжиры содержат магазинные торты, печенье и пироги, замороженная пицца. Также они присутствуют в популярных блюдах фастфуда – например, в картофеле фри, жареной курятине.По словам экспертов, для эффекта снижения повышенного холестерина нужно«заменить трансжиры на полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры».Таким образом, следует употреблять в пищу нерафинированные растительные масла, орехи, жирную рыбу, авокадо, соевые бобы.Что еще следует изменить – начать есть больше фруктов, овощей и цельного зерна. Данные продукты обеспечивают организм станолами, стеринами и клетчаткой, действенно очищающими сосудистые полости от холестериновых бляшек. Рекомендуется употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в день.Также для борьбы с избытком холестерина используются статины, но назначать их должен исключительно врач – применение данных препаратов сопряжено с определенным риском, и при выборе средства учитываются индивидуальные особенности пациента.