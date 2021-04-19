Мозг перерабатывает алкоголь почти как печень. И страдает от этого

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Не так страшен алкоголь, как его метаболитыПродукты обмена алкоголя оказывают влияние на головной мозг человека дольше, чем сам алкоголь. Хорошо известно, что печень – основной орган, в котором происходит метаболизм алкоголя. Там под действием фермента алкогольдегидрогиназы он превращается в ацетальдегид. Это вещество обладает выраженной токсичностью. Однако оно быстро разлагается на менее опасные компоненты под действием другого фермента – алкогольдегидрогиназы-2 (ALDH2).До настоящего времени считалось, что когнитивные нарушения при опьянении обусловливают сам алкоголь и ацетальдегид, который появляется в печени. Ацетаты, на которые далее распадается ацетальдегид, не считались соединениями, которые могут вызывать нарушения движения, спутанность сознания и заторможенность. Кроме того, головной мозг не считался органом, важным для метаболизма алкоголя.Мозг тоже делает этоЧтобы узнать больше об обмене алкоголя и его метаболитов в головном мозге, ученые сначала оценили распределение фермента ALDH2 в мозжечке людей и мышей. Для этого они воспользовались методом магнитно-резонансной спектроскопии. Авторы исследования обнаружили, что ALDH2 в мозжечке людей и мышей, определяется в астроцитах (звездчатых клетках, играющих вспомогательную роль). Ученые также обнаружили фермент ALDH2 в частях головного мозга, которые отвечают за эмоциональные реакции и принятие решений – гиппокамп, миндалеводное тело, префронтальную кору.В эксперименте на мышах ученые определили, что в клетках головного мозга этот фермент контролирует превращение ацетальдегида в ацетаты непосредственно в головном мозге. Оказалось, что ацетат, который образуется непосредственно в мозге, способен активировать медиатор (гамма-аминомаслянную кислоту), снижающий активность нейронов. Это, в свою очередь, может вызывать нарушение координации, вялость и заторможенность реакций.В другом эксперименте ученые удалили ген ALDH2 из астроцитов мышей, то есть фермент в их мозге больше не синтезировался. На моторную функцию (движение) таких мышей алкоголь не влиял.Авторы исследования пришли к выводу, что определенные регионы головного мозга играют важную роль в метаболизме алкоголя, а нарушения выработки ферментов в этих областях потенциально способствуют развитию алкоголизма.Далее ученые хотят уточнить, распространяются ли на людей все особенности обмена алкоголя, которые были обнаружены на мышах.