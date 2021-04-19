Что произойдет, если случайно был съеден кусок с плесенью?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Заметить заплесневевший продукт можно не сразу и в этом случае велики шансы, что будет случайно съеден кусок, – насколько же это опасно?На вопрос, что произойдет, если случайно был съеден кусок продукта с плесенью, ответила в интервью врач диетолог Елена Тихомирова. Специалист пояснила, что последствия такой ошибки будут зависеть от двух обстоятельств – крепости иммунитета и количества проглоченной плесени.Тихомирова уточнила, что человеку, который в целом здоров, редко болеет, то есть, обладает нормально работающей иммунной системой случайно съеденный кусок от того же хлеба с плесенью, – не нанесет вреда. Иммунная реакция вкупе с агрессивной средой желудочного сока поборет плесень.Но если в организм попадает ее значительная дозировка, при этом иммунитет организма понижен, может произойти отравление токсинами, содержащимися в плесени, – вплоть до развития самых тяжелых состояний, летального исхода. Врач назвала симптомы, которые можно наблюдать при интоксикации плесенью:тошнота и рвота,головная боль,повышение температуры.Также Тихомирова сообщила, какие люди могут иметь пониженный иммунитет, сказав, что«это пожилые люди, люди с ожирением, имеющие какие-то хронические болезни».Организм перечисленных лиц может не справиться с перевариванием плесени.