Похудение после 30: два главных правила

С возрастом метаболизм снижается.У каждой женщины с возрастом происходят гормональные изменения и избавиться от лишнего веса становится сложнее. Однако достичь отличного результата все же можно.Для стройности и здоровья после 30 лет нужно придерживаться двух правил. Подробнее о них рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.После 30 лет вы можете впервые услышать фразу: «А что ты хотела, не девочка, все-таки тебе уже 30/35/45». Кому-то так говорят не только коллеги и подруги, но даже некоторые врачи списывают на возраст проблемы со здоровьем и весом. И для пущего эффекта добавляют туманную фразу: «Гормоны в этом возрасте шалят!»– отметила Медушкина.Как можно похудеть после 30 летПо словам фитнес-эксперта, у женщин с возрастом действительно происходят гормональные изменения. Однако важно понимать, что в жировых клетках откладываются погрешности образа жизни.Первое, что нужно откорректировать, – питание.?Вы должны понимать, что после 30 лет скорость обменных процессов снижается.Также следует увеличить потребление белка (рыба, мясо, яйца, молочные продукты) – это поможет замедлить потерю мышечной массы.В рацион нужно добавить продукты, богатые клетчаткой (злаки, листовые овощи, твердые фрукты).На фоне снижения продукции эстрогена, нужна профилактика дефицита кальция, магния, железа, калия, витаминов C и D.Сократите потребление простых углеводов (белая мука, сладости). Их можно заменить сложными (цельнозерновой хлеб, крупы).Минимизируйте потребление соли – это поможет избежать отеков.В рационе должны быть источники натуральных фитоэстрогенов (соя, рожь, семена льна, тыква, капуста) и омега-3 (жирная рыба, рыбий жир, льняное масло, грецкие орехи).Физическая активность. С возрастом она снижается, однако необходимо помнить, что нагрузки нужны не только для похудения, но и для нормального функционирования организма. Учитывайте, что активность должна рассчитываться индивидуально.Сбалансированный рацион на фоне достаточной активности позволит снизить вес и облегчить изменения, связанные с гормональными перестройками,– подчеркнула Екатерина Медушкина.