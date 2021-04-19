Психолог Лукашкина рассказала, как предотвратить весеннюю депрессию

Весенняя депрессия может быть не менее тяжелой, чем осенняя, поэтому для того, чтобы справиться с ней, могут потребоваться значительные усилия. Как преодолеть весеннюю депрессию — сетевому изданию Nation News рассказала практикующий психолог Екатерина Лукашкина.Эксперт отметила, что залог успешной борьбы с любой депрессией — любящие и небезразличные люди вокруг. Если окружающие человека люди верят в него и готовы поддержать в любой момент, то у депрессии не останется шансов."Нужно чаще разговаривать с другими людьми по душам. Если у человека есть возможность выговориться, то проблема с депрессией решается в подавляющем большинстве случаев. Каждому человеку нужно ощущать себя понятым и принятым, и в этом заключается основной вектор борьбы с депрессивными состояниями", — сказала Екатерина Лукашкина."Беседуйте по душам не реже одного-трех раз в неделю, и не менее одного часа. Очень важно, чтобы человек, с которым вы разговариваете, был способным проявлять эмпатию на высоком уровне. Другой, не менее важный аспект — отсутствие осуждения с его стороны. Человек должен откликаться на ваши чувства", — добавила Лукашкина. Специалист посоветовала обращаться за профессиональной психологической помощью в случаях, когда речь идет не о простой сезонной депрессии, а о более серьезных расстройствах психики.