Ожирение печени связали с огромным увеличением риска рака

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Неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) называют отложение жира в печени у людей, которые не злоупотребляют алкоголем. Это состояние может прогрессировать до хронически протекающего стеатогепатита (воспаления печени на фоне ее ожирения) и приводить сначала к фиброзу, а затем к циррозу печени.От НАЖБП страдает около 25% взрослого населения планеты. В России в 2014 году ее выявляли у 37,1% взрослых – на 10% больше, чем в 2007 году. Среди грозных осложнений болезни цирроз печени, печеночная недостаточность и рак печени. Однако самая распространенная причина смерти пациентов с НАЖБП – сердечно-сосудистые заболевания.В новом исследовании ученые из Каролинского института и Колумбийского университета проанализировали данные о почти 40 тысячах человек, за которыми наблюдали с 1966 по 2016 год. За этот период гистологически подтвержденная НАЖБП была обнаружена почти у 9 тысяч из них.Симптомы НАЖБПНа ранних стадиях болезни НАЖБП протекает бессимптомно. Этот диагноз может быть «находкой» при обследовании по другим причинам.К возможным симптомам болезни на поздних стадиях относят:тупую боль в правом подреберье;сильную слабость;неожиданное снижение массы тела.Если к болезни присоединился цирроз, то в брюшной полости может накапливаться жидкость (асцит), появляется подкожный сосудистый рисунок, ладони могут стать красными, а кожа – желтой.Исследование показало, что на фоне НАЖБП риск любого вида рака увеличивается на 27%. Большая часть риска приходится на рак печени – вероятность его развития увеличивается в 17 раз по сравнению с показателями людей, которые не страдают от НАЖБП. Этот риск начинает увеличиваться уже на ранних стадиях болезни.НАЖБП также была связана с небольшим увеличением риска злокачественных опухолей поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и меланомы, но не других видов рака.«Эти данные должны быть использованы для разработки более целевых вмешательств для снижения риска рака у пациентов с НАЖБП», - сказал профессор Йонас Людвигссон (Jonas F. Ludvigsson) из Каролинского института соавтор исследования.