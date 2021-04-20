Новая вакцина позволит отказаться от сезонной вакцинации против гриппа

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Исследователи из Университета Дьюка разрабатывают вакцину от гриппа с помощью новой технологии, которая использовалась для двух вакцин против коронавируса. Вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna используют часть генетического кода вируса, мРНК, чтобы заставить организм распознавать патоген и атаковать в случае заражения.Новая вакцина против гриппа тоже должна включать мРНК. Такой подход призван дать универсальную защиту - от нескольких штаммов одновременно. Пока каждый сезон приходится обновлять состав вакцин против гриппа, адаптируясь к циркулирующим штаммам. По задумке специалистов, новый подход позволит отказаться от ежегодных прививок - люди будут проходить вакцинацию против гриппа раз в 4-5 лет.Кроме того, больше людей во всем мире смогут получить вакцину, так как в ее составе нет продуктов из яиц, на которые может быть аллергия. Вакцина, которая в настоящее время проходит клинические испытания и отличается высокой стоимостью производства. На фоне пандемии и производства вакцин против коронавируса ученые жалуются на нехватку сырья для производства новых вакцин.