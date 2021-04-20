Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

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Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная полагает, что положение с пандемией в России в стадии стабилизации. Это связано с тем, что в нашу страну пока активно не проникают мутировавшие штаммы коронавируса.Во многих странах Европы отмечается вспышка заболеваемости коронавирусом, что связано с проникновением более заразных вариантов патогена, включая «южноафриканский» и «британский» штаммы. Их инфекционность, то есть способность поражать находящихся рядом с зараженным человеком людей, на 30-60% выше чем у предыдущих версий коронавируса. Это уже приводило к тому, что суточная заболеваемость во Франции на пике подскакивала до 80 000, а в Индии, к примеру, она приближается к 300 тысячам человек. К счастью, в России пока массового распространения «мутанты» не получили, но показатели заболеваемости перестали снижаться.Все последние недели они устойчиво падали с пиковых значений уровня 30 000 в сутки в январе до 8 с небольшим тысяч в последние дни. Сегодня на территории России выявлено 8 164 случая коронавируса. Однако в некоторые дни эта цифра подскакивала до 9 300 и выше, а в какие-то снижалась. Почти 100% роста объясняется скачками в Москве, поскольку здесь цифра составляет колеблются от 1 200 до 2 500 заражений в сутки. В Московской области суточная заболеваемость стабилизировалась на показателях 560 случаев в день, в Санкт-Петербурге упала ниже 1 000.В этой связи остается дождаться, когда в нашей стране подействует массовая вакцинация. Вероятно, при сохранении нынешних темпов прививочной кампании, это произойдёт только весной 2022 года. Пока в России вакцинировано около 8 млн человек, что меньше 6% населения. Для обретения коллективного иммунитета требуется, чтобы эта цифра достигла 70%.