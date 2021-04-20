Перекусы фруктами ведут к перееданию и лишнему весу – врач

Люди нередко используют фрукты для перекуса, что лишь провоцирует приступы переедания, которые ведут к появлению лишнего веса.Привычка перекусывать в течение дня может серьезно вредить здоровью, – предупредил в интервью врач Сергей Обложко. В частности, он посоветовал не использовать для перекусов фрукты, заметив, что«фруктовый перекус провоцирует последующий приступ переедания – через 20 минут после съеденного яблока возникнет повышенная тяга к еде».Специалист уточнил, что речь идет о ситуациях, когда фрукт съедается на голодный желудок. В этом случае фруктовый перекус вызовет колебание уровня сахара в крови: сначала он резко повысится, затем опустится, что и поспособствует усилению аппетита.Обложко подчеркнул, что для утоления голода человек должен сесть за стол и поесть «сбалансированно и полноценно». Тогда чувство сытости будет держаться три-четыре часа, не вызывая мыслей о еде. Если вместо этого он перекусывает «на бегу, на скаку», риск развития неконтролируемого переедания и набора веса значительно увеличивается.Особенно вредно перекусывать продуктами, содержащими большое количество простых углеводов, сахара, жира. Врач пояснил, что такие перекусы«могут вызывать выброс инсулина, провоцирующий в дальнейшем большую тягу к еде».