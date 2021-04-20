Как зарядиться силами с утра?

Работа на «удаленке» влияет на уклад жизни: вы встаете все позже, а сил все меньше. Вы вроде бы выспались, но чувствуете себя вялыми весь день. Почему так происходит и как разобраться с режимом и легко подниматься утром? В даосской традиции на этот счет есть полезные рекомендации.У многих в период карантина сбивается режим сна. Кто-то спит мало и прерывисто, кто-то засыпает только под утро и просыпается к середине дня. Для поддержания здоровья важно сбалансировать сон так, чтобы он приходился на ночные часы.Именно ночью, с 10-11 вечера до 7 утра мозг работает на восстановление функции всех органов и систем. Он, как дирижер, синхронизирует работу всего организма, и без этой важной «административной» работы здоровье постепенно начинает слабеть.Как же наладить режим и просыпаться бодрым? Для этого в даосской традиционной медицине есть несколько важных правил.ПРОСЫПАТЬСЯ И ЗАСЫПАТЬ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯЧтобы режим дня не сбивался, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время. Да, для этого необходимо некое волевое усилие. Но если на кону здоровье, то можно постараться.«Что делать, если я не хочу ложиться спать вечером?» — резонный вопрос. Есть люди, которые к вечеру чувствуют подъем сил и готовы до рассвета заниматься делами. Но если вы все же хотите наладить режим сна, лучше, несмотря на нежелание, все равно ложиться в кровать.Раз в 3-4 часа у вас «открываются» так называемые «ворота сна» — начинается период, когда вы ощущаете сонливость, и именно в это время заснуть проще. На фоне эмоционального подъема или тревожности вы можете игнорировать сигналы тела о том, что пора спать. Поэтому, когда вы обычно засыпали в «мирное» время, — вечером укладывайтесь в постель. Таким образом вы сможете попасть в «ворота сна».Правила качественного засыпания очень просты: никаких гаджетов в кровати и, по возможности, скучная книжка. Чем скучнее, тем быстрее вы заснете. Утром — раннее пробуждение: здоровому взрослому человеку в среднем достаточно 8 часов сна. Такой режим должен стать привычным.РИТУАЛЫ БОДРОСТИЕсли с утра трудно подняться, то на помощь придут традиционные оздоравливающие ритуалы, которые легко ввести в привычку.1. Стимуляция рефлекторных зон. В нашем теле есть несколько рефлекторных зон, стимулируя которые вы активизируете работу всего организма — пробуждаете его, тонизируете. Эти рефлекторные зоны — ладони, уши и стопы.Лежа в постели, аккуратно помассируйте ушные раковины по направлению от мочек вверх. Больно быть не должно — массируйте мягко, но уверенно. После этого разомните ладони и пальцы рук.Затем вы можете сделать самомассаж стоп или воспользоваться колючим ковриком — отличный инструмент для поднятия тонуса. Введите в привычку, когда чистите зубы, стоять на колючем коврике: и стопы, и весь организм будут вам благодарны.2. Гимнастика. Если раньше на утреннюю зарядку не было времени, то сейчас, на «удаленке», самое время ввести такие упражнения в привычку. Выбирайте гимнастику, которая не занимает много времени. Первые три дня вам еще хватит мотивации на часовую зарядку, но через неделю вы, скорее всего, бросите заниматься.Пусть ваша практика занимает не больше 15 минут и выполняется «на троечку» — тогда перед ее началом не надо будет собираться с духом «сейчас я сделаю что-то важное, нужное и ответственное». Нет, вы просто позанимаетесь немного и без особых усилий.В тревожные времена утренние занятия должны быть направлены на расслабление: силовые упражнения только отнимут силы, тогда как расслабляющая гимнастика — например, цигун для позвоночника Синг Шен Джуанг — будет работать с привычным напряжением, высвобождать жизненные силы и делать тело гибким и свободным.3. Дыхательные упражнения — бодрят с утра как ничто другое. Позволяют получить дополнительную энергию, чтобы весь день оставаться в тонусе. Как выбрать дыхательные практики? Они не должны отнимать много времени, но при этом должны расслаблять и наполнять одновременно. В даосской традиции к таким упражнениям относятся женские даосские практики или нейгун.После того как вы проделаете все три утренних ритуала, которые должны занять в общей сложности не больше 45 минут, вы будете чувствовать одновременно спокойствие и силу. У вас появится запас энергии, чтобы эффективно прожить новый день.