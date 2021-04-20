В чем опасность овсянки, съеденной на завтрак?

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Людям с чувствительным желудком и проблемами ЖКТ овсянка на завтрак может не подойти.Эксперт в области питания Роксана Эхсани, представляющая Академию питания и диетологии, рассказала в интервью порталу Eat This, в чем заключается опасность овсянки, съеденной на завтрак. Эту крупу называют полезной по ряду причин, причем речь идет о цельном зерне овса. Однако даже цельнозерновая каша может вызывать нежелательные реакции со стороны организма, заметила эксперт.По словам специалиста,«опасаться этой каши стоит людям с синдромом раздраженного кишечника и другими похожими заболеваниями желудочно-кишечного тракта».Эсхани пояснила, что овес изобилует клетчаткой (одна чашка содержит более 8 граммов). У людей с перечисленными нарушениями это способно вызвать вздутие, метеоризм, боли в животе.Еще одна опасность овсянки на завтрак – это многочисленные добавки в кашу. Как обычно готовится блюдо? В него добавляют молоко или сливки, разные сиропы, мед, сахар, сгущенку, сливочное масло. Врач предупредила, что«это может привести к слишком высокому повышению уровня сахара в крови».Эксперт посоветовала варить овсянку на воде и добавлять в нее только орехи, фрукты, семена, корицу или кардамон. Также она раскритиковала вариант овсяной каши на завтрак быстрого приготовления. Ее потребление также чревато колебаниями уровней глюкозы и инсулина в крови.