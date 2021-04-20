Эксперты нашли способ снизить риск развития слабоумия

Как выяснили исследователи Мичиганского университета, дешевое и простое средство от храпа может снизить риск деменции более чем на треть. Речь идет о поддерживании постоянного положительного давления в дыхательных путях. Терапия предполагает ношение ночью маски, подключенной к системе, которая нагнетает воздух в горло. Это предотвращает схлопывание мягких тканей горла во время сна.Ученые считают, что такие системы помогут снизить риск деменции за счет увеличения поступления кислорода в мозг. Апноэ сна (расстройство, характеризуемое храпом, при котором происходит на время остановка дыхания) повышает кровяное давление, создает угрозу инсульта и сердечного приступа. Некоторые исследования показывают, что при отсутствии лечения это также увеличивает риск деменции.Американские специалисты решили проверить, поможет ли лечение тяжелых случаев храпа и апноэ спасти людей от деменции. Они проследили за 50000 пациентов вплоть до 2011 года. Среди тех, у кого развилось слабоумие, они сравнивали пациентов, которые получали лечение, с пациентами, которые апноэ не лечили. Оказалось, у храпящих, которые время от времени обращались к терапии, риск болезни Альцгеймера или любой другой формы слабоумия был снижен на 20-30%. Среди тех, кто надевал маску каждую ночь, риск снижался на 35%.