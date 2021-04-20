Популярный препарат может предотвратить преэклампсию
В общей сложности было проведено 15 исследований, в которых приняли участие более 2,7 тыс. человек. У женщин из группы высокого риска лечение низкомолекулярным гепарином было связано со снижением развития преэклампсии, преждевременных родов и перинатальной смерти.
Это снижение было сильнее, если низкомолекулярный гепарин был назначен до 16 недель беременности. При этом использование только аспирина к подобному эффекту не приводило. Однако комбинированное использование гепарина и аспирина также снижало риск преэклампсии.
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