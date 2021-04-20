Коричневый рис поможет убрать жир на животе

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Британские ученые в ходе экспериментов доказали, что коричневый рис позволяет избавиться от так называемого висцерального жира. При этом белый рис таких преимуществ не даёт.Целых 8 недель две группы добровольцев находились на специфической диете. Первая состояла из большого количества белого риса, а вторая - из коричневого. У каждого участника этого эксперимента имелся метаболический синдром или совокупность характерных расстройств в организме, которая увеличивает риск диабета и болезней сердца. Выяснилось, что диета с коричневым рисом не только позволяет более внушительно похудеть, но и понизить уровень инсулинорезистентности, а также «плохого» холестерина.Инсулинорезистентность это предшественник диабета второго типа, а показатели холестерина говорят о риске сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Коричневый рис относятся к категории сложных углеводов, которые очень медленно выделяют энергию и помогают регулировать уровень сахара в крови. После употребления белого риса данный показатель подскакивает резко вверх, а потом так же быстро обрушивается, из-за чего у человека может возникнуть чувство голода, за которым последуют лишние калории.Напомним, что висцеральным называется жир, который находится не непосредственно под кожей на животе, а внутри. Он отекает внутренние органы, включая печень и кишечник. А это влияет на развитие метаболического синдрома. Избавиться от висцерального жира очень тяжело, порой он имеется даже у тех людей, которые внешне выглядят вполне стройными.