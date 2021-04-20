Ежедневное употребление овсянки на завтрак может быть вредным

Люди, которые каждый день употребляют овсянку на завтрак, в некоторых случаях могут наносить таким образом вред своему здоровью. Некоторым людям, как заявили эксперты в области правильного питания, не следует есть овсянку по утрам.Как отметила Роксана Эхсани из Академии питания и диетологии, главным преимуществом овсянки считается большое содержание клетчатки. Именно этот фактор может создавать опасность в некоторых случаях — например, если человек страдает из-за синдрома раздраженного кишечника."Людям с синдромом раздраженного кишечника нельзя есть овсянку на регулярной основе. Если употреблять овсянку по утрам при таком синдроме, то появится избыточное газообразование, вздутие живота и ощущение дискомфорта", — сказала Эхсани.Эксперт добавила, что нужно с осторожностью употреблять овсянку со всевозможными добавками. Например, пациентам с сахарным диабетам нельзя есть овсянку с медом, кленовым сиропом или коричневым сахаром.Еще хуже, если вы едите овсянку быстрого приготовления, в состав которой входят разные красители, сахар и его заменители, усилители вкуса, а также другие потенциально опасные для организма вещества. Такие продукты нельзя употреблять в ежедневном режиме, поэтому срочно пересмотрите свой рацион, если в нем присутствует столь вредная еда.