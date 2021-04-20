Заразны ли бородавки и кто находится в группе риска

Бородавки — это небольшие выпуклые новообразования на коже, похожие на зернышки с шершавой поверхностью. Внутри бородавки нередко просматриваются маленькие закупоренные кровеносные сосуды, напоминающие черные точки.Посредством бородавок проявляется ВПЧ (вирус папилломы человека). Заразиться им можно при прямом контакте с инфицированным: например, если вы здороваетесь за руку с человеком, у которого есть бородавка на пальце или тыльной стороне ладони.Однако заразиться можно и другими способами: через предметы личной гигиены (полотенца, мочалки, бритвы, кусачки для бровей) или через инфицированные поверхности (дверные ручки, полы в раздевалках). Чаще всего вирус цепляется к пораженной или влажной коже. Вот только установить момент заражения бывает крайне сложно, ведь иногда бородавка появляется только спустя полгода.Чаще всего ВПЧ заражаются люди с ослабленным иммунитетом. В их числе:Дети и подростки. Это связано как с возрастным несовершенством иммунной системы, так и с тем, что дети менее осторожны и чаще имеют раны на кожеПациенты с аутоиммунным заболеваниемПациенты с ВИЧ/СПИД или те, кто недавно перенесли трансплантацию органов