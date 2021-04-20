Российское здравоохранение приближается к тотальной цифровизации

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Правительство собирается направить на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) более 210,5 миллиона рублей. Данный факт позволит ускорить перевод госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.Озвученная сумма должна пойти на оплату государственных контрактов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые были заключены в прошлом году для развития ЕГИСЗ. Завершить расчеты по этим контрактам требуется до 1 июня этого года.Ожидается, что к 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированного управления льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг в любом регионе страны будут доступны запись к врачу на диспансеризацию, подача заявления на получение полиса, а также представлены необходимые медицинские документы.В ЕГИСЗ войдут 13 подсистем, включая федеральный регистр медицинских работников, федеральный реестр медицинских организаций, федеральную электронную регистратуру, федеральную интегрированную электронную медицинскую карту, федеральный реестр электронных медицинских документов, подсистему ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан. Также войдут подсистемы мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, подсистема мониторинга и контроля в сфере госзакупок препаратов.