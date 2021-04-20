Нутрициолог Ходаковская перечислила основные признаки дефицита железа в организме
Фактор, указывающий на дефицит железа — усталость, которая наступает даже без физической работы. Человек может ощущать головокружение, если уровень железа в крови падает слишком сильно. "Активность мозга серьезно зависит от снабжения кислородом, и если есть дефицит железа, которое участвует в передаче кислорода в ткани, то появляются проблемы с работой мозга. Это весьма значительный аспект, который может иметь глубокие последствия", — сказала нутрициолог
При дефиците железа у людей бледнеет кожа и становятся хрупкими ногти. Появляются проблемы с дыханием, обусловленные неправильной работой легких. Если речь идет о совокупности этих факторов, то дефицит железа уже изменил работу организма, поэтому необходимо принять срочные меры.
"Оптимальные источники железа — это продукты животного происхождения, то есть, мясо и рыба. Железо лучше усваивается под действием аскорбиновой кислоты, поэтому врачи рекомендуют употреблять цитрусовые. Продукты с высоким содержанием железа — мидии, овсянка, чечевица, петрушка", — добавила Нина Ходаковская.
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