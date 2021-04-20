Возможная причина внезапного ночного пробуждения и способ помочь

Одной из причин внезапного пробуждения ночью является резкое снижение уровня сахара в крови.На качество ночного сна значительное влияние оказывает повседневный рацион человека и его пищевые привычки. Слишком значительный промежуток между ужином и сном, либо не самый правильный выбор продуктов для вечерней трапезы могут поспособствовать колебаниям уровня сахара – возможной причины внезапного ночного пробуждения, об этом рассказала индийский врач диетолог Пуджа Махиджа.Специалист заявила, что«частой причиной проблем со сном является падение уровня сахара в крови, приводящее к выделению адреналина и кортизола».При этом сокращается концентрация гормона сна мелатонина – в результате человек, проснувшись, не может снова быстро уснуть.Как себе помочь? Врач поделилась способом, помогающим решить данную проблему. Улучшить качество ночного сна можно, если съесть за час до засыпания горсть миндаля. Диетолог пояснила, что в нем содержится триптофан – аминокислота, способствующая выработке мелатонина. Вдобавок миндаль богат магнием, который тоже делает сон более крепким и глубоким.