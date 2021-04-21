ТОП-3 рецепта смузи из брокколи для тех, кто заботится о своем здоровье
Витамин U эффективно борется с язвами. Что касается макро- и микроэлементов, то в брокколи довольно большое количество калия, магния, кальция, натрия, железа, фосфора, цинка, марганца, меди и селена. Калий выводит из организма лишние соли, кальций просто необходим для здоровья и нормального роста волос и ногтей, магний полезен для сердца, натрий поддерживает водно-электролитный баланс в организме, марганец и цинк благотворно влияют на развитие тканей и клеток, медь необходима для процесса кроветворения, селен выводит тяжелые металлы и остатки синтетических лекарственных препаратов. Также важную роль играет бета-каротин, который является залогом молодости и красоты организма, хлорофилл благотворно влияет на состав крови. Брокколи полна незаменимых аминокислот. Среди них есть и соединение, которое способствует выработке «гормона счастья» – эндорфина.
Незаменимой брокколи делает содержание большого количества белка, который очень ценен благодаря наличию в нем лизина и изолейцина, которые приравнивают овощ к белку куриного яйца. Только в отличие от продуктов животного происхождения, брокколи не содержит холестерина, напротив, в её составе находятся вещества холин и метионин, которые препятствуют накоплению холестерина в организме и его выведению. Брокколи рекомендуют людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, артритом, атеросклерозом. Капуста снизит риск инфаркта и инсульта. Благодаря клетчатке брокколи очищает кишечник, приводит в норму процессы пищеварения, поможет избавиться от запора. Она стимулирует выделение желчи, тем самым облегчая работу печени и желчевыводящих органов. При регулярном употреблении способствует процессам регенерации тканей и клеток организма, которые играют важную роль в период восстановления после перенесенных заболеваний. Для диабетиков капуста будет также полезна. Она содержит компоненты, которые помогают нормализовать уровень инсулина, а также защищают стенки сосудов от повреждений, вызываемых повышенным содержанием сахара в крови. Каратиноиды препятствуют возникновению катаракты путём укрепления сетчатки и хрусталика глаза.
Брокколи выводит из организма токсины, отмершие клетки, ионы тяжелых металлов, свободные радикалы.
Топ-3 рецепта из брокколи
Зеленое яблоко
Это идея быстрого рецепта, но некоторые ингредиенты требуют подготовки заранее, но ваше терпение будет вознаграждено вкусным и питательным напитком, который поможет вам похудеть и чувствовать себя сытым одновременно!
Ингредиенты
1 стакан брокколи
1 яблоко
1 банан
1/3 стакана ананас
1/2 стакана миндального молока
1/2 лимона
2 чайные ложки меда
1/2 чайной ложки ванильного экстракта
Приготовление:
Очистите банан и ананас. Разрежьте их на кусочки и заморозьте на ночь. Выдавите сок из лимона. По желанию можете добавить немного цедры. Очистите яблоко, извлеките семена и нарежьте кубиками. Порежьте брокколи.
Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной текстуры.
Зеленый протеиновый коктейль
Этот коктейль насыщен протеином и идеально подходит для тех, кто много работает. И содержание клетчатки здесь просто огромное !
Ингредиенты:
1 авокадо
1 стакан шпината
1/2 стакана брокколи
1 чайная ложка оливкового масла
1 щепотка сушеного базилика
1 щепотка соли
Приготовление:
Удалите грубые стебли из шпината. Разрежьте авокадо, выбросьте косточку и извлеките мякоть.Добавьте содержимое в чашу блендера, взбейте до однородной массы.Налейте в стаканы, добавьте несколько капель оливкового масла и подавайте.
Сочность сельдерея
Попробуйте приготовить сочный, ароматный напиток полностью из зеленых ингредиентов! Цвет очарует вас, а вкус не разочарует!
Ингредиенты:
1 стакан брокколи
1 стебель сельдерея
1 кислое яблоко
1/2 лайма
1 чайная ложка кленового сиропа (больше или меньше по вкусу)
1 огурец
1 веточка свежего укропа
Приготовление:
Порежьте огурец, помойте стебель сельдерея. Выньте семена из яблока и порежьте его на кусочки. Выдавите сок из лайма. Используйте блендер, чтобы смешать все до однородной консистенции.Налейте в стаканы и украсьте свежим укропом. Наслаждайтесь!
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