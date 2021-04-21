Занятия спортом усиливают эффект вакцин

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследование показало, что физические нагрузки укрепляют иммунитет и делают вакцины более эффективными. Это и ещё один повод для того, чтобы чаще тренироваться.Доступность и широкое распространение вакцин - наша единственная надежда на окончание пандемии. Пока что количество заражений и смертей от COVID-19 в мире растёт. В некоторых странах вакцинация проходит слишком медленно, в других препаратов просто не хватает. Но если мы достигнем коллективного иммунитета, это всё равно не поможет полностью истребить коронавирус. Зато он станет похож на другие инфекционные заболевания вроде гриппа, с которыми нам нужно постоянно бороться. И одним из лучших способов сделать это является физическая активность.Спортивные люди за счёт своих привычек часто предотвращают развитие хронических болезней, особенно если совмещают спорт с диетой и отказом от вредных привычек. Ещё в 2008 году ученые выяснили, что нехватка физической активности вызывает по 5 млн преждевременных смертей ежегодно. И вот теперь новый метаанализ имеющихся исследований показал, что регулярная физическая активность укрепляет иммунную систему человека, снижает риск болезни и смерти от инфекционных болезней более чем на треть.Но самое важное в том, что физическая активность повышает эффективность вакцинации. Авторы исследования собрали и проанализировали все доступные доказательства, касающиеся влияния спорта на риск болезней и смерти от инфекций вроде пневмонии, функционирование иммунной системы и эффективность вакцин. При этом статистика по вакцинации от COVID-19 сюда не попала, поскольку исследование начиналось еще до того, как на планету обрушилась пандемия. Но авторы убеждены, что полученные данные справедливы и в отношении прививок против коронавируса.