Первая в мире терапия синдрома разбитого сердца доказала эффективность

Исследование Университета Монашапоказало метод предотвращения и нивелирования повреждений, вызванных синдромом разбитого сердца (кардиомиопатия Такоцубо). Был проведен эксперимент с использованием грызунов, который доказал кардиозащитное действие суберанилогидроксамовой кислоты (SAHA).Данное соединение значительно улучшило состояние сердца и обратило вспять синдром. В настоящее время оно используется для лечения рака (оказывает защитное действие на гены и, в частности, на индекс ацетилирования/деацетилирования - процесс, регулирующий экспрессию генов). Теперь же установлено, что соединение полезно и для сердца.Синдром разбитого сердца - это ослабление левого желудочка, которое вызвано сильными переживаниями. Данное состояние имитирует сердечный приступ и характеризуется болью в груди, одышкой и нерегулярным сердцебиением. Эксперты считают, что симптомы связаны с выбросом стрессовых гормонов, вызывающих изменения в клетках сердечной мышцы или/и кровеносных сосудах. Все это препятствует эффективному сокращению левого желудочка.Большинство пациентов с синдромом полностью выздоравливает в течение двух месяцев, что является хорошей новостью. Но плохая новость заключается в том, что некоторые из них сталкиваются с сердечной недостаточностью (в 20% случаев) и прочими осложнениями. Стандартизированного лечения синдрома нет. SAHA позитивно воздействует на гены, связанные с сердечными клетками, и может стать первой полноценной терапией синдрома.