Кому противопоказаны яйца? Объясняет врач

Учитывая приближение Пасхи, специалисты делятся рекомендациями по поводу употребления яиц.

Есть яйца можно людям как здоровым, так и имеющим разные диагнозы. Однако определенной категории граждан они противопоказаны, – об этом предупредил в интервью врач диетолог Михаил Гинзбург.

Врач объяснил, что

«случаи, когда они однозначно противопоказаны – это аллергия на яичный белок и желчно-каменная болезнь».

Противопоказаны ли яйца при повышенном холестерине? Гинзбург подтвердил: данный продукт действительно насыщен холестерином, из-за чего некоторое время назад яйца запрещались людям, болеющим атеросклерозом. Однако впоследствии исследователи установили, что

«пищевой холестерин практически не влияет на холестерин в крови».

Таким образом, при отсутствии непереносимости или камней в желчном пузыре любители яиц могут позволить себе съедать одно-два в день. Врач заявил, что организму это не навредит.
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