Кому противопоказаны яйца? Объясняет врач
Есть яйца можно людям как здоровым, так и имеющим разные диагнозы. Однако определенной категории граждан они противопоказаны, – об этом предупредил в интервью врач диетолог Михаил Гинзбург.
Врач объяснил, что
«случаи, когда они однозначно противопоказаны – это аллергия на яичный белок и желчно-каменная болезнь».
Противопоказаны ли яйца при повышенном холестерине? Гинзбург подтвердил: данный продукт действительно насыщен холестерином, из-за чего некоторое время назад яйца запрещались людям, болеющим атеросклерозом. Однако впоследствии исследователи установили, что
«пищевой холестерин практически не влияет на холестерин в крови».
Таким образом, при отсутствии непереносимости или камней в желчном пузыре любители яиц могут позволить себе съедать одно-два в день. Врач заявил, что организму это не навредит.
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