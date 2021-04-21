Кому противопоказаны яйца? Объясняет врач

Учитывая приближение Пасхи, специалисты делятся рекомендациями по поводу употребления яиц.Есть яйца можно людям как здоровым, так и имеющим разные диагнозы. Однако определенной категории граждан они противопоказаны, – об этом предупредил в интервью врач диетолог Михаил Гинзбург.Врач объяснил, что«случаи, когда они однозначно противопоказаны – это аллергия на яичный белок и желчно-каменная болезнь».Противопоказаны ли яйца при повышенном холестерине? Гинзбург подтвердил: данный продукт действительно насыщен холестерином, из-за чего некоторое время назад яйца запрещались людям, болеющим атеросклерозом. Однако впоследствии исследователи установили, что«пищевой холестерин практически не влияет на холестерин в крови».Таким образом, при отсутствии непереносимости или камней в желчном пузыре любители яиц могут позволить себе съедать одно-два в день. Врач заявил, что организму это не навредит.