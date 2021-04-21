Больше овощей в рационе: результаты 30-дневного эксперимента

Как начать есть больше овощей.Статистика утверждает, что только 1 из 10 взрослых ест необходимое количество овощей и фруктов. Между тем сторонники растительной диеты на собственном примере показывают, что такой способ питания – это просто и полезно.Журналистка Саванна Суэйн-Вильсон решила провести собственный эксперимент и продержаться месяц на растительной диете. По подсчетам женщины, предыдущие попытки есть больше овощей срывались на четвертый день. В этот раз она решила проконсультироваться со специалистами, которые помогли ей выработать план питания.Диетологи добавили, что питание с высоким содержанием овощей поможет удовлетворить дневную потребность в растительных волокнах, а любой потенциальный дискомфорт можно устранить, подкорректировав рацион или размер порций. Чтобы минимизировать риски и предотвратить любые побочные эффекты, эксперты советуют выпивать больше воды.По их прогнозам, диета с высоким содержанием овощей способна:уменьшить риск заболеваний сердца,предотвратить инсульт и некоторые виды рака,снизить кровяное давление,улучшить пищеварение.Первая неделя: замороженные vs свежие овощиКак и у большинства из нас, рацион Саванны содержит зелень, капусту, помидоры, огурцы и лук – те ингредиенты, которые необходимы для того, чтобы приготовить домашний салат. Однако переход на растительную диету требовал широкого ассортимента. Для этого диетологи рекомендуют включать в рацион 1 – 2 новых овоща каждую неделю. Со временем вы сами поймете, какие из них лучше всего подходят для вашего организма.Первый поход в магазин закончился покупкой зеленого салата, желтых помидоров, брокколи и батата. Кроме этого Саванна закупилась замороженными смесями для приготовления пищи. Как заметила ее консультантка по питанию, замороженные овощи столь же питательные, как и свежие. Это дает большую гибкость в планировании рациона и помогает добавить в меню даже несезонные продукты.Саванна часто готовила салаты, сочетая их с макаронами и бутербродами. Так она могла отслеживать занимают ли растительные продукты половину тарелки. Впрочем, уже через несколько дней такой рацион начал надоедать.Чтобы разнообразить меню, она перешла на овощную пиццу, грибные подливки и вегетарианскую версию мексиканского чили с красным перцем, бататом, луком, чесноком, помидорами, халапеньо, фасолью и кукурузой.Многообразие овощных блюд вдохновило женщину продолжить свой эксперимент.Вторая неделя: больше способов наслаждаться овощамиПо условиям челленджа, завтрак тоже должен включать овощи. Вместо привычной яичницы, Саванна начала готовить омлеты с брокколи, фетой, помидорами и чесноком. Впоследствии мясо в гамбургерах вытеснила фасоль, а грибы с соусами стали лучшей начинкой для тако.Чтобы предоставить овощам насыщенного вкуса, Саванна заправляла их апельсиново-бальзамическим соусом, добавляла бурату, микс салатов и семян. Оказалось, что эти простые решенияспособны превратить обычную свеклу на блюдо, доставленное из ресторана.Звездой первых блюд Саванна признала суп минестроне на основе овощного бульона с луком, морковью и бобами. Кроме невероятного вкуса, вегетарианская версия не требовала особых кулинарных талантов и помогала экономить время.Третья неделя: максимальная мотивированностьПосле двух недель эксперимента Саванна заметила, что ее самочувствие значительно улучшилось: овощи на завтрак помогали сохранить сытость, а уменьшение вредных перекусов сделало ее более энергичной и продуктивной. Регулярное употребление овощей и большое количество воды положительно повлияли на режим дня и укрепили сон.Чтобы еще больше разнообразить меню, на третью неделю женщина начала активно добавлять специи. По ее мнению, именно это дало овощам лучшего вкуса и сделало их той пищей, которой действительно хочется наслаждаться. Даже небольшое количество чеснока или орегано способно кардинально изменить вкус блюда.Еще одним открытием стали баклажаны. Различные способы приготовления и легкое сочетание с другими продуктами сделало их основным блюдом третьей недели.Четвёртая неделя: никакого трудаВ это время Саванна поняла, что травы и специи делают любые овощи не просто «съедобными», а «хорошими», соль и оливковое масло способны вывести блюда на новый уровень, а цедра лимона придает пище свежего вкуса. Женщина больше не принимала участия в эксперименте, а просто ела пищу, которая ей нравится.Подытоживая техническую часть, женщина отмечает, что не справилась бы без планирования и приготовления некоторых блюд заранее. По мнению диетологов, именно такой подход помогает придерживаться диет и избегать срывов.Результаты экспериментаВ конце 4-ой недели Саванна перестала страдать от вздутия живота, справилась с перееданием и отказалась от сервисов по доставке еды, которые обычно акцентируются на продуктах с высоким уровнем натрия. Вероятно, именно это повлияло на лучшее состояние кожи. Лицо женщины стало менее отечным, однако это могло быть следствием большого количества выпитой воды.Эксперимент показал, что все, что мы едим, влияет на образ жизни. Соблюдая здоровые пищевые привычки, Саванна обнаружила, что стала более мотивированной, начала следить за количеством выпитой воды и оставалась активной. Она все еще ела сладости, но уже не считала их единственным спасением и понимала, что можно сделать здоровый выбор, который создает гораздо меньше хлопот.Читайте также: Хруст в суставах: когда пора обратиться к врачуТакие вызовы знакомят с новой пищей и показывают, насколько легко наладить здоровый рацион. Но прежде чем начинать любую диету, следует проконсультироваться с врачами.