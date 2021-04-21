ТОП-7 продуктов для уменьшения сахара в крови
Есть ряд продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе при повышенном уровне сахара в крови.
Многим людям нужно следить за уровнем сахара в крови. Прежде всего это диабетики и те, кто хотят похудеть. Продукты, которые мы рекомендуем ниже, имеют низкий гликемический индекс и содержат много клетчатки, что помогает контролировать уровень глюкозы в крови.
Ржаной хлеб
Хлеб обычно является “запрещенной“ пищей для диабетиков, потому что он богат простыми углеводами, которые немедленно повышают уровень сахара в крови. Но ржаной и цельнозерновой хлеб имеют гликемический индекс ниже 55, и не вызывают внезапных скачков сахара.
Яблоко
За исключением ананаса и дыни, большинство фруктов имеют низкий гликемический индекс, особенно яблоки и клюква.
Орехи
Они богаты клетчаткой, являются источником флавоноидов, минералов, и витаминов, которые помогают улучшить резистентность к инсулину.
Бобовые
Нут, чечевица, фасоль или горох имеют низкий гликемический индекс и много клетчатки. Несколько исследований показали, что включение бобовых в рацион снижает риск развития ишемической болезни сердца у людей с диабетом 2 типа.
Чеснок
Целебные свойства чеснока известны всем. Но, кроме того, было научно доказано, что он содержит соединения, которые помогают улучшить резистентность к инсулину.
Треска
Потребление холодноводной рыбы, особенно трески, помогает контролировать и предотвращать диабет.
Авокадо
Авокадо помогает снизить уровень холестерина и глюкозы. Полезные жиры, которые содержаться в авокадо улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.
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