Диетолог посоветовал худеть, снижая уровень инсулина

Врач диетолог заявил, что уровень инсулина влияет на содержание жира в теле, и людям, которые хотят похудеть, нужно озаботиться его снижением.По словам диетолога доктора медицинских наук Алексея Ковалькова,«в накоплении и сжигании жира важную роль играет гормон инсулин».В своем YouTube-блоге диетолог рассказал, что под влиянием инсулина активизируются ферменты, контролирующие высвобождению жирных кислот и их оседание в клетках. Поэтому, если перед человеком стоит цель похудеть,«необходимо контролировать инсулин, снижать его».Ковальков подчеркнул, что без этого условия добиться снижения веса не получится. Если уровень инсулина в организме будет оставаться высоким, жирные кислоты «застрянут» в клетках и жировая масса не будет уменьшаться, несмотря на все старания. Чтобы снизить его, необходимо сокращать потребление продуктов, содержащих простые углеводы, заметил эксперт.Также желающим стать стройнее специалист посоветовал употреблять в пищу здоровые жиры, растительные и животные – минимум 40 граммов в течение суток. Помимо того, сжиганию жира в теле эффективно содействует ходьба.