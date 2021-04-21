Ученые выяснили, в чем опасность посменной работы для здоровья

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Не стоит пренебрегать «биологическими часами».Согласно исследованию, представленному на ESC Preventive Cardiology 2021, онлайн-конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), рабочее время, отклоняющееся от естественных биологических часов человека, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.В исследовании основное внимание уделялось роли циркадного дисбаланса, который представляет собой разницу между «социальными часами» (например, графиком работы) и индивидуальными «биологическими часами».Доктор Гамбоа Мадейра объяснил: «У всех нас есть внутренние биологические часы, которые варьируются от утренних людей (жаворонки), которые чувствуют себя бодрыми и продуктивными ранним утром и сонливыми вечером, до поздних типов (совы), для которых все наоборот. Циркадное рассогласование возникает, когда есть несоответствие между тем, что хочет ваше тело (например, заснуть в 22:00), и тем, что ваши социальные обязательства налагают на вас (например, работа до полуночи)».В исследовании участвовал 301 рабочий, занимающийся сбором вручную на складах розничной торговли в Португалии. Персонал всегда работал рано утром (с 6 до 15), поздно вечером (с 15 до полуночи) или в ночную (с 21 до 6 часов) смену. Участники заполнили анкету по социально-демографическим факторам (возраст, пол, образование), профессиональным факторам (график работы, стаж) и факторам образа жизни, а также измерили их артериальное давление и уровень холестерина.Каждый пятый (20%) был отнесен к группе высокого сердечно-сосудистого риска. Около 40% имели непродолжительный сон в рабочие дни (6 часов или меньше). Средняя продолжительность смены часовых поясов в обществе составляла почти 2 часа. У большинства работников (59%) продолжительность смены часовых поясов составляла 2 часа или меньше, у 33% сотрудников — 2-4 часа, а у 8% — 4 часа и более.Более высокий уровень социальной смены часовых поясов был значительно связан с большей вероятностью попадания в группу высокого сердечно-сосудистого риска.