Пробиотики могут спасти от анемии

Новое исследование, опубликованное в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, показало, что прием определенного штамма пробиотиков улучшает уровень железа у здоровых беременных женщин и, следовательно, может помочь предотвратить его дефицит.В общей сложности 326 здоровых женщин были рандомизированы для приема плацебо или пробиотического штамма Lactiplantibacillus plantarum 299v (Lp299v) с низкой дозой железа, фолиевой и аскорбиновой кислоты. Они принимали плацебо или комбинированный продукт два раза в день во время беременности.По сравнению с приемом плацебо прием пробиотического препарата снизил распространенность дефицита железа (78% против 59%) и анемии, связанной с дефицитом железа (21% против 7,4%), к концу беременности. Дефицит железа часто встречается у женщин детородного возраста и является глобальной проблемой здравоохранения. Для беременной это чревато рядом осложнений для нее самой и ребенка.«Ранее мы показали, что штамм Lp299v вместе с низкой дозой железа увеличивает его абсорбцию. В этом исследовании мы доказали, что он приводит к улучшению статуса железа у беременных женщин», - заявила ведущий автор доктор Ульрика Акслинг.