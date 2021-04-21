Эксперт прояснил вопрос с мытьем яиц после покупки

Почему не нужно мыть яйца сразу после покупки, объяснил эксперт Росптицесоюза Сергей Яковлев.Вопрос с мытьем яиц после покупки Яковлев прояснил в беседе с тележурналистами.«Мыть их стоит только перед употреблением», - поделился главный эксперт Росптицесоюза по ветеринарным вопросам.Специалист рассказал, что поверхность яичной скорлупы покрыта практически невидимой глазу пленкой, – она препятствует проникновению в продукт микроорганизмов, включая патогенные. Мытье уничтожает пленку. Если после этого яйцо подвергает термической обработке, то повода для беспокойства нет. Но если вымытое яйцо отправляется на хранение, возникает угроза того, что сквозь скорлупу, ставшую без пленки более пористой, проникнут потенциальные возбудители инфекций.Кстати, вымыв яйцо, также нужно тщательно помыть руки. На его поверхности могут находиться разнообразные микроорганизмы, способные попасть на кожу рук и далее – в рот.