Общественные туалеты могут стать очагами COVID-19

Общественные туалеты могут превратиться в очаги распространения коронавирусной инфекции нового типа. Такое заключение, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", сделали американские исследователи из Атлантического университета Флориды.Как выяснили ученые, в ходе уборки общественных туалетов образуются воздушные массы с содержанием опасных для здоровья патогенов. Микробы и вирусы, присутствующие в человеческих выделениях, могут сохраняться в стоячей воде в унитазах, а затем распространяться вместе с воздушными аэрозолями. Таким образом может распространяться не только коронавирус, но и лихорадка Эбола, а также опасные норовирусы, провоцирующие кишечные инфекции.Специалисты Колледжа инженерии и информатики Атлантического университета Флориды изучили процесс распространения патогенов из унитазов, и установили, что туалеты действительно могут быть настоящими рассадниками бактерий и вирусов. Для того, чтобы снизить риск передачи инфекции, ученые посоветовали обратить внимание на вентиляцию, а также на некоторые другие защитные меры."Аэрозольные взвеси играют ключевую роль в распространении таких инфекций, как SARS-CoV-2, поэтому опасность таких очагов их образования, как общественные туалеты, ни в коем случае нельзя недооценивать. Мы получили доказательства того, что туалеты могут быть рассадниками вирусов, и с этим нужно что-то делать, чтобы снизить эпидемиологические риски", — говорят авторы актуального исследовательского проекта.