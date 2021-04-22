5 способов избавиться от тревоги и уснуть

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Когда весь день атакуют тревожные новости о распространении вируса и мы заперты дома наедине со страхом, очень трудно отключить беспокойство и уснуть. Как назло, неприятные мысли чаще лезут в голову ближе к ночи. Можно ли справиться с проблемой и вернуть спокойный и здоровый сон?В последнее время даже уравновешенные люди испытывают тревогу. Это естественная реакция на необычную ситуацию, но как быть, если беспокойство не дает заснуть? Ведь здоровый сон поддерживает иммунитет, что сейчас крайне важно.5 советов помогут избавиться от беспокойства и заснуть.1.ОСТАНОВИТЕ ПОТОК НОВОСТЕЙ — ОСОБЕННО ПЕРЕД СНОМУбрать от себя все экраны — такой совет специалисты всегда дают людям, испытывающим проблемы со сном. Сегодня это тем более важно, утверждает консультант по сну Мэрианн Тейлор.Во-первых, синий свет оказывает стимулирующее действие.Во-вторых, и это самое главное, новости будоражат и могут подпитывать тревоги и страхи. Конечно, важно быть в курсе происходящего, но в пределах разумного. Чтение новостей перед сном может вызвать всплеск адреналина, который мешает расслабиться.2.ОЧИСТИТЕ РАЗУМТем, у кого есть привычка смотреть вечерами телевизор, тренер по сну Кэти Фишер предлагает выбирать комедийные шоу в качестве «отвлечения от тревожных мыслей».А Мэрианн Тейлор рекомендует потратить некоторое время — не обязательно непосредственно перед сном — на письменную практику. «Мысли, тревоги, беспокойства — запишите все это на бумаге», — говорит она.Исследования доказали связь между подобной практикой и уменьшением тревожности, которую вызывают определенные мысли.3.ПОДГОТОВЬТЕ «ГНЕЗДО»«Если вы изо всех сил пытаетесь заснуть или часто просыпаетесь ночью, не лежите долго: это создает в мозгу связь между вашей кроватью и бодрствованием», — утверждает эксперт.Хорощо помогает «свить гнездо» в другой комнате и в нем почитать книгу, послушать подкаст или спокойную музыку (без телевизора или телефона), если в постели сон не наступает. А когда начнете чувствовать сонливость, идите и ложитесь спать.4.УСПОКОЙТЕ ДЫХАНИЕКэти Фишер говорит, что глубокое дыхание животом может снизить симптомы тревоги. Оно снимает напряжение, успокаивает учащенное сердцебиение. Например, простая техника «сама вритти», или «равное дыхание», поможет справиться с беспокойством.Нужно лечь на спину, положить одну руку на верх живота, а другую — на сердце, ощущая тяжесть в плечах и держа бедра открытыми и расслабленными. Сделать глубокий вдох через нос, считая до четырех, заполняя воздухом живот, затем грудную клетку, затем верхнюю часть груди, как будто внутри надувается воздушный шар.Когда легкие заполнятся, надо сделать паузу и затем — медленный выдох. Когда воздух из легких выйдет, снова сделать паузу. Фишер рекомендует повторять этот цикл от 5 до 10 минут, или пока не появится сонливость.5.НАПОЛНИТЕ СВОЙ ДЕНЬДо карантина, отмечает Тейлор, нормальному засыпанию мешал ежедневный стресс. Теперь же свободного времени стало слишком много. Поскольку в обозримом будущем многие люди будут работать и двигаться меньше, проблемы с психическим здоровьем будут проявляться чаще, прогнозирует специалист.Структурирование каждого дня, режим бодрствования, определенные часы для работы, для еды и физических нагрузок помогут сохранить концентрацию.Забота о сне и, в конечном счете, общем физическом и психическом здоровье, — ответственность каждого взрослого человека. Поэтому в новых условиях от нас требуются самодисциплина и развитие навыков заботы о себе. Для кого-то это привычный процесс, кому-то придется приложить усилия.Но при наличии полезной информации и желания все возможно — и результаты такой работы над собой могут принести ощутимую пользу.