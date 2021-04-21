Побочкой вакцины от коронавируса может стать опоясывающий лишай

Из Израиля сообщают, что у 6 человек после получения вакцины от компании Pfizer появилась красная сыпь, являющаяся признаком опоясывающего лишая. У всех этих пациентов имелись аутоиммунные воспалительные ревматоидные болезни, которые заставляют иммунную систему атаковать организм.Опоясывающий лишай может в некоторых редких случаях быть побочным эффектом вакцинации препаратами от компании Pfizer, как показало исследование израильских ученых. Они выяснили, что жертвы некоторых аутоиммунных заболеваний чаще сталкиваются с кожной сыпью, по сравнению с теми, у кого их нет. Более того, проблема с кожей в 5 раз более распространена после получения первой дозы вакцины, чем после второй.Исследователи полагают, что полученные ими данные должны служить предупреждением для врачей, которым следует следить за необычными симптомами у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. При этом пока нельзя сказать, что сама вакцина является причиной появления опоясывающего лишая, но она может стать спусковым крючком у некоторых пациентов. Результаты исследования публикует журнал Rheumatology.Его авторы проследили за судьбой 590 пациентов, прошедших через вакцинацию. У 491 из них были аутоиммунные воспалительные ревматоидные болезни, а оставшиеся 99 входили в контрольную группу. При этих болезнях иммунная система атакует кости, суставы, мышцы или органы человека. К категории подобных болезней относится ревматоидный артрит, системный склероз и болезнь соединительной ткани.