Побочкой вакцины от коронавируса может стать опоясывающий лишай
Опоясывающий лишай может в некоторых редких случаях быть побочным эффектом вакцинации препаратами от компании Pfizer, как показало исследование израильских ученых. Они выяснили, что жертвы некоторых аутоиммунных заболеваний чаще сталкиваются с кожной сыпью, по сравнению с теми, у кого их нет. Более того, проблема с кожей в 5 раз более распространена после получения первой дозы вакцины, чем после второй.
Исследователи полагают, что полученные ими данные должны служить предупреждением для врачей, которым следует следить за необычными симптомами у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. При этом пока нельзя сказать, что сама вакцина является причиной появления опоясывающего лишая, но она может стать спусковым крючком у некоторых пациентов. Результаты исследования публикует журнал Rheumatology.
Его авторы проследили за судьбой 590 пациентов, прошедших через вакцинацию. У 491 из них были аутоиммунные воспалительные ревматоидные болезни, а оставшиеся 99 входили в контрольную группу. При этих болезнях иммунная система атакует кости, суставы, мышцы или органы человека. К категории подобных болезней относится ревматоидный артрит, системный склероз и болезнь соединительной ткани.
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