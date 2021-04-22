Исследователи приблизились к излечению глаукомы с помощью пересадки клеток

Ученые МФТИ и эксперты из Гарварда представили искусственно выращенные клетки сетчатки, способные интегрироваться в сетчатку. Это первая успешная попытка трансплантации ганглиозных клеток (нейронов сетчатки, разрушаемых глаукомой), полученных из стволовых клеток, в лабораторных условиях. Ученые протестировали технологию на мышах и установили, что клетки интегрировались и выжили в течение года.В будущем исследователи планируют создать специализированные банки клеток, которые позволят проводить индивидуальную терапию для каждого пациента. Ганглиозные клетки сетчатки, которые обычно повреждаются при глаукоме, отвечают за передачу визуальной информации. Ученым удалось не только вырастить нейроны (ганглиозные клетки сетчатки считаются специализированными нейронами), но и пересадить их в глаза мышей, добившись правильного врастания искусственной ткани сетчатки.Без лечения глаукома может привести к необратимому повреждению зрительного нерва и, как следствие, к потере части поля зрения. Прогрессирование этого заболевания грозит полной слепотой. Клетки сетчатки выращивали с использованием специальных органоидов, а ткань формировалась в чашке Петри. Эти клетки впоследствии трансплантировали нескольким группам мышей. Ученые МФТИ отвечали за повторное выделение и анализ трансплантированных клеток.Было доказано: трансплантированные донорские клетки выживают в болезнетворных микросредах. Кроме того, ученые смогли продемонстрировать, что клетки выживают независимо от возраста донора и места доставки клеток в сетчатке. Клетки сетчатки мыши можно вырастить из стволовых клеток примерно за 21 день. Однако, по мнению ученых МФТИ, для клеток человека это займет больше времени - от 50 до 100 дней.