Омега-3 способны замедлять старение

Ученые обнаружили, что организм людей, принимающих омега-3 жирные кислоты, лучше защищен от стресса и воспаления – это замедляет старение его клеток.На способность омега-3 жирных кислот тормозить старение указывают ученые Университета штата Огайо. Результаты проведенного ими исследования опубликовал журнал Molecular Psychiatry. Как информирует издание,«ежедневное потребление омега-3 способно помочь замедлить эффект старения, подавляя повреждения и повышая защиту клеток во время и после стресса».Низкая устойчивость организма к стрессу оценивается наукой как один из ключевых факторов старения. Стресс активизирует выработку компонентов, запускающих воспалительные процессы, заставляющие тело стареть быстрее. Авторами исследования было установлено, что омега-3 препятствуют этому. У людей, принимавших названные жирные кислоты, в стрессовых обстоятельствах синтезировалось меньше гормона стресса кортизола. Также у них был более низким уровень провоспалительного белка (в сравнении с людьми, не принимавших омега-3).Данный эффект обеспечивался ежедневным приемом 2,5 граммов жирных кислот. Он наблюдался как у тех, кто вел здоровый образ жизни, так и у людей малоподвижных, имевших лишний вес.