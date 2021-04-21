Названы продукты, запрещенные при варикозе и отеках

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Они лишь усугубляют проблему.Варикоз — распространенное заболевание нижних конечностей, от которого страдает примерно пятая часть взрослого населения Земли. Если вы столкнулись с этой проблемой, вам нужно придерживаться здорового образа жизни и особое внимание уделить питанию.Врач-флеболог Алексей Скринник рассказал, какие продукты следует ограничить в рационе, если у вас варикозное расширение вен. В первую очередь, по его словам, стоит отказаться от продуктов, которые выводят из организма жидкость, а значит обладают сильным мочегонным эффектом. Дело в том, что при повышенном мочеиспускании и потоотделении происходит вымывание жидкой части крови и кровь сгущается, а при варикозной болезни это может привести к осложнениям, в частности, формированию тромба.К продуктам, выводящим жидкость из организма относят: арбуз, тыкву, виноград, кабачки, сельдерей, морковный сок, огурцы, ананас, айва. Эти овощи и фрукты необходимо минимизировать в рационе. Также откажитесь от кофе и алкогольных напитков.При варикозе свой рацион необходимо обогащать продуктами, в составе которых много веществ, способных укреплять стенки кровеносных сосудов, делать их более эластичными. В эту группу попадают цитрусовые, киви, капуста, чеснок, орехи, черный шоколад, морепродукты, смородина, оливковое масло и т.д.