Может ли растительный экстракт защитить от COVID-19

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Клинические исследования оценят способность вакцин на основе табачных кустов защищать пациентов от коронавируса. Создателями этого уникального препарата являются фармацевты из Канады.Канадские ученые тестируют новую вакцину от коронавируса, изготовленную на основе растения табак. Её создатели применили табачные кусты для создания коронавирусоподобных частиц. После попадания в организм они научат его распознавать реальный патоген и тем самым рождать иммунную реакцию, не позволяющую человеку заболеть.Если три фазы клинических исследований покажут, что кандидат в вакцины справляется со своей задачей, то человечество получит в своё распоряжение одну из самых быстрых в приготовлении и доступных по стоимости прививок против коронавируса. Кроме того, её гораздо легче распределять, чем другие вакцины, которые требуют сложных логистических цепочек, холодильников и соблюдения других режимов.Создатели вакцины опирались на вирусоподобные частицы - молекулы, которые очень похожи на частицы вируса, но не являются заразными, так как не содержат его генетический материал. Они добавлялись в почву, где выращивались кусты табака. По мере роста растение впитывало данные частицы. Затем они повторяли форму молекул коронавируса для того, чтобы натренировать иммунную систему человека распознавать попадание в организм реального вируса и рождать ответную реакцию.