Может ли растительный экстракт защитить от COVID-19
Канадские ученые тестируют новую вакцину от коронавируса, изготовленную на основе растения табак. Её создатели применили табачные кусты для создания коронавирусоподобных частиц. После попадания в организм они научат его распознавать реальный патоген и тем самым рождать иммунную реакцию, не позволяющую человеку заболеть.
Если три фазы клинических исследований покажут, что кандидат в вакцины справляется со своей задачей, то человечество получит в своё распоряжение одну из самых быстрых в приготовлении и доступных по стоимости прививок против коронавируса. Кроме того, её гораздо легче распределять, чем другие вакцины, которые требуют сложных логистических цепочек, холодильников и соблюдения других режимов.
Создатели вакцины опирались на вирусоподобные частицы - молекулы, которые очень похожи на частицы вируса, но не являются заразными, так как не содержат его генетический материал. Они добавлялись в почву, где выращивались кусты табака. По мере роста растение впитывало данные частицы. Затем они повторяли форму молекул коронавируса для того, чтобы натренировать иммунную систему человека распознавать попадание в организм реального вируса и рождать ответную реакцию.
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