Как вредят здоровью известные лекарства

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Частенько, чувствуя недомогание, мы сами себе назначаем лечение и начинаем принимать лекарства, о которых, казалось бы, давно и много знаем или которые когда-то прописывал доктор. Но не всегда препараты, которые однажды помогли в какой-то ситуации, устранят проблему вновь. Зачастую может возникнуть и обратная реакция.СтатиныЭти лекарственные препараты очень популярны среди сердечников. Однако прописывать их себе самостоятельно нельзя. Прием статинов может вызвать повышение уровня глюкозы в крови, а также на фоне их приема чаще развивается сахарный диабет второго типа. Назначать препараты должен только специалист после сдачи вами всех необходимых анализов.АспиринСтарый добрый знакомый, который врачи раньше часто рекомендовали принимать практически ежедневно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снижения риска инсульта. Однако теперь специалисты сомневаются в пользе регулярного приема аспирина. Напротив, говорят о том, что вреда от него может быть намного больше, чем пользы. Исследования показали, что ежедневный прием аспирина может привести к таким опасным заболеваниям, как язва желудка, острый колит, хроническим заболеваниям кишечника, а также вызвать внутренние кровотечения.АнтибиотикиУвы, некоторые люди даже эти сильнодействующие препараты считают возможным начинать принимать без назначения врача. Делать этого ни в коем случае не следует: подходящую именно вам дозу лекарства и схему приема должен расписать специалист. В противном случае при благополучном стечении обстоятельств антибиотики просто не помогут, а в более плохом варианте развития событий могут стать просто опасными.