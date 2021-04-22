Почему в день нужно проходить 10 тысяч шагов и кто это придумал

Все слышали фразу о том, что каждому из нас в день необходимо проходить 10 тысяч шагов.Оказывается, история о количестве шагов была выдумана в рамках рекламной кампании шагомера Manpo-Kei. Название гаджета в переводе с японского означает «измеритель 10 тысяч шагов». Продвигать миф начали в Японии 1960-х, а жив он до сих пор.Однако количество шагов взялось не из воздуха. Его рассчитал молодой доктор Йосиро Хатано. Он выяснил, что в среднем японцы делают до 4000 шагов в день и переедают приблизительно 300-400 ккал. По его мнению, если же увеличить ежедневную нагрузку до 10 тысяч шагов, то примерно 500 ккал будут сжигаться. Безусловно, логика есть, но современные исследования пользу десяти тысяч шагов не доказывают.Да, врачи в один голос утверждают, что малоподвижный образ жизни опасен. Но, если в день вы делаете не менее пять тысяч шагов, то минимальный барьер физической нагрузки можно считать пройденным.К тому же, исследование, опубликованное в Journal of Physical Activity and Health гласит, что риск избыточного веса и высокого артериального давления был намного ниже, у тех, кто проходил пять тысяч шаговДругие исследования доказали, что особой разницы в здоровье тех, кто проходил пять и десять тысяч шагов в день нет. Главное, не сидеть на месте, а предел уже у каждого свой. utm_medium=read_more&utm_source=copylink