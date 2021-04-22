7 удивительных плюсов яблок для здоровья

Все мы знаем о том, что яблоки полезны для здоровья, поскольку в них много питательных веществ. Но об этих свойствах популярных в нашей стране фруктов многие даже не подозревают.Снижают уровень холестерина и давление. Растворимая клетчатка предотвращает накопление холестерина в слизистой оболочке стенок кровеносных сосудов. Тем самым уменьшается риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление яблок снижает вероятность инсульта на 52%.Способствуют пищеварению. Все мы знаем, что клетчатка или пищевые волокна очень полезны для пищеварения. Оба типа клетчатки из яблок важны для пищеварения. Растворимая помогает замедлить этот процесс и сохранить ощущение сытости надолго, а нерастворимая способствует перемещению пищи по организму, что полезно для профилактики запоров.Укрепляют иммунитет. Наполненная растворимой клетчаткой диета помогла превратить иммунные клетки в противовоспалительные. Таковы результаты исследования с участием животных. А другое исследование показало, что эта же диета защищает мышей от гриппа.Полезны для диабетиков. Жертвы диабета второго типа должны активнее употреблять яблоки. И не верьте слухам о том, что они для диабетиков вредны. Растворимая клетчатка замедляет всасывание сахара в кровоток и положительно влияет на его показатели в крови.Защищают от рака. Надежного способа предотвратить рак не существует, но яблоки могут сыграть определенную роль. Они снижают риск некоторых видов рака за счёт высокого содержания антиоксидантов. Эти вещества ограничивают рост раковых клеток.Помогают худеть. Богатая овощами и фруктами диета помогает сохранить здоровый вес и сбросить лишние килограммы. Выше мы уже упоминали, что клетчатка из яблок замедляет пищеварительные процессы и дольше сохраняет чувство сытости, из-за чего мы реже чувствуем голод и переедаем.Уберегают от старческого слабоумия. В яблоках и других продуктах вроде ягод и чая содержатся вещества флавоноиды, которые защищают от различных видов деменции. Флавоноид кверцетин в яблоках оберегает нейроны от окислительных повреждений, он также обладает и другими полезными в этом плане свойствами.