Научные факты о похудении, которые могут удивить многих

Что стоит знать при похудении.Рассказываем о последних исследованиях о том, как избавиться от лишних килограммов и почему сейчас это особенно важно.Ученые постоянно ведут исследования в области снижения веса и обнаруживают новые факты. Некоторые результаты могут вас удивить, а также заставить всерьез задуматься о похудении и взглянуть на него по-новому.1. Употребление алкоголя даже в небольших дозах может привести к увеличению весаСтандартная рекомендация по употреблению алкоголя — одна порция в день для женщин и две порции в день для мужчин. Но, согласно недавнему исследованию, даже это может привести к провалу усилий по снижению веса.Чем больше люди пьют ежедневно, тем выше их шансы получить лишний вес или ожирение — к такому выводу пришли ученые. «Алкоголь влияет на способность печени перерабатывать сахар и затрудняет усвоение необходимых питательных веществ, — говорит Джошуа Скотт, доктор медицины из института Cedars-Sinai Kerlan-Jobe. — Но он также может снизить способность организма сжигать калории, и это помимо того, что сам по себе алкоголь весьма калориен».2. Цифровые инструменты действительно помогают похудетьВсе эти гаджеты для отслеживания калорий, активности, сна и даже настроения — не просто дань моде, они на самом деле эффективно способствуют похудению.По данным ряда исследований, всевозможные цифровые устройства для отслеживания веса — приложения, электронные весы, фитнес-браслеты, обмен текстовыми сообщениями с консультантами по снижению веса — доказали свою эффективность в 74% случаев.3. Похудеть можно в любом возрастеСтарение необязательно снижает ваши шансы похудеть. Согласно исследованию клинической эндокринологии, несмотря на то что многие люди после 40?50 лет набирают вес, это не связано напрямую с возрастом.«Вместо того чтобы ставить похудение своей главной целью, сосредоточьтесь на формировании здоровых привычек, таких как правильное питание и физическая активность, и, с большой долей вероятности, снижение веса будет одним из результатов», — утверждает Николь Авена, профессор нейробиологии Медицинской школы Mount Sinai и автор книги «Почему диеты не работают».4. Отказ от ужина может помешать похудениюДелать упор на завтрак и потреблять большую часть калорий в начале дня оказалось не совсем верной тактикой. По результатам недавнего исследования, опубликованного в журнале Nutrients, именно последний прием пищи в день, а не первый, имеет больший эффект. Ученые рекомендуют не отказываться от ужина, так как в таком случае вы, скорее всего, просто получите больше калорий на следующий день.«Лучшая тактика — просто распределить калории в течение дня, а не делать упор на завтрак как на основной прием пищи», — считает Тошики Морияма, профессор Центра здоровья и консультирования Университета Осаки.5. Снижение веса может помочь вам в борьбе с COVID-19Ученые небезосновательно связывают избыточный вес и ожирение с рядом рисков для здоровья, от диабета до некоторых видов рака, а недавние исследования добавили COVID-19 в этот список.«Снижение веса вряд ли поможет вам полностью избежать COVID-19, но, безусловно, может сократить риски серьезных осложнений, если вы все же заболеете», — утверждает Канакадурга Сингер, доктор медицины из Мичиганского университета.