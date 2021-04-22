Без соблюдения циркадного ритма человек подвергается риску опасных болезней

Многие опасные болезни, преследующие людей, связаны с тем, что они живут без соблюдения циркадного ритма в соответствии с внутренними часами, убежден известный ученый хронобиолог Сатчин Панда.Бессонница, ожирение, сахарный диабет, высокое кровяное давление, болезни печени, сердца и сосудов, психологические проблемы – все это может быть следствием жизни не в соответствии с внутренними часами организма. Доктор Сатчин Панда, профессор Института Солка в Калифорнии, считающийся авторитетным ученым в области исследований циркадного ритма рассказал в интервью, почему так происходит.Что это? По словам ученого, циркадный ритм – это внутренняя система регистрации времени, влияющая на реакции человеческого тела в определенное время суток, днем или ночью. Она присуща всем. Однако, констатирует специалист, огромное число современных людей сегодня спят, едят и делают много чего еще без учета функционирования такой системы. Приводя пример, он рассказал:«Когда мы летим из одного часового пояса в другой, наш циркадный ритм остается прежним еще в течение нескольких дней. В новом часовом поясе внешнее и внутреннее время для нас различаются. Затем мы замечаем, что не идем в ногу с нашим ритмом».Каковы последствия? Если человек игнорирует циркадный ритм в течение нескольких дней – например, не ложиться спать с наступлением ночи, работает или развлекается – он начнет чувствовать раздражительность или некоторую затуманенность, мешающую ему хорошо соображать днемЛюди, которые существуют без соблюдения циркадного ритма более длительное время, могут через несколько недель ощутить депрессивное состояние, а также проблемы с желудком, синдром раздраженного кишечника.Если внутренние часы игнорируются несколько месяцев или лет, то«возрастает риск хронических заболеваний, таких как нейродегенеративные заболевания, депрессия, тревога и другие расстройства, а также метаболических заболеваний, включая диабет, ожирение печени, высокий уровень холестерина и сердечно-сосудистые заболевания».Также, говорит ученый, при этом повышается вероятность заболеть раком. Эксперт констатирует, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала связь между сменной работой и риском рака: посменная работа классифицируется как потенциальный канцероген.Доктор Сатчин Панда заметил, что многие люди, даже не работая посменно, в реальности существуют как посменные работники, приспособив свою повседневную жизнь к такому графику. Профессор заявил, что это вызывает тревогу, учитывая, насколько разрушительными для здоровья могут быть последствия хронического несоблюдения циркадного ритма.