Правда ли, что мятный спирт помогает от похмелья

Похмельный синдром влечет собой множество неприятных последствий в виде головной боли, слабости, тошноты, потливости и раздражительности. Оказывается, помочь избавиться от похмелья может мятный спирт!На просторах Интернета популярен рецепт "лечения" похмелья с помощью мятного спирта, простой и эффективный. Достаточно налить 20 капель мятного спирта в стакан с холодной водой и сразу выпить.По словам пользователей Сети, через пару минут вас ожидает полное избавление от всех последствий вчерашнего. Также советчики предупреждают пить настойку вечером, чтобы к утру избавиться от ароматов вчерашней вечеринки.Если спирта нет, избавиться от похмелья можно с помощью мятного настоя. Одну столовую ложку листьев мяты необходимо залить крутым кипятком. Через полчаса лекарство можно принимать от похмелья по половине стакана каждые 30 минут.Оба варианта напитка дадут легкий седативный эффект, благодаря ему мяту используют в комплексной терапии при лечении нервных расстройств. Со стороны пищеварительной системы мятная настойка обладает желчегонным, антисептическим и спазмолитическим свойством. Помимо этого, средство обладает успокаивающим, спазмолитическим и расслабляющим действием.Несмотря на все плюсы мятного напитка, употребление настойки доступно не всем. Среди противопоказаний значатся: спазмофилия, бронхиальная астма, болезни печени, язвенные поражения органов желудочно-кишечного тракта, гипотония, проблемы с потенцией, беременность.