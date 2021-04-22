Ученые назвали металлы, повышающие риск дефекта нервной трубки

Ученые из Пекинского университета изучили связь между пренатальным воздействием металлических элементов и риском дефектов нервной трубки (ДНТ). В работу были включены 273 беременные женщины, у которых во время беременности были обнаружены ДНТ, и 477 здоровых беременных в качестве контрольной группы.Кадмий, кобальт, хром, медь, железо, ртуть, марганец, молибден, свинец и цинк определялись количественно в сыворотке крови матери. Проверка с помощью ядерной машинной регрессии продемонстрировала, что риск ДНТ увеличивался с ростом концентрации смеси из 10 элементов.Наибольшее влияние на увеличение риска оказали свинец и марганец. А молибден продемонстрировал защитный эффект против ДНТ. Ученые представили свои выводы в журнале Environmental Pollution, подчеркнув, что увеличение концентрации пяти токсичных элементов приводит к дополнительному риску ДНТ.