Ученые испытали новый эффективный препарат против коронавируса

Британские и американские ученые провели исследование и установили, что экспериментальный препарат, изначально разработанный для борьбы с гриппом, помогает снизить уровень заболеваемости COVID-19.О работе специалистов говорится в статье, опубликованной в издании Nature Communications.Как отмечается, в ходе эксперимента биологи испытали на 18 сирийских хомяках действие препарата под названием молнупиравир (MK-4482).Оказалось, что у грызунов, получавших лечение, уровень вируса в легких был в 100 раз ниже, чем у хомяков, которым данное лекарство не вводили.В статье говорится, что механизм действия молнупиравира основан на том, что молекула нарушает ход репликации вирусной РНК, вызывая ошибки копирования. На данный момент препарат проходит клинические испытания на людях.Предполагается, что он может быть более действенным, чем препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции сейчас.