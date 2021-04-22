Врачи определили заразность британского варианта COVID-19

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Новое исследование, проведенное в Тель-Авивском университете, показало, что британский вариант (обозначенный: B.1.1.7) COVID-19 на 45% более заразен, чем исходный вирус.Исследование было проведено профессором Ариэлем Муницем и профессором Моти Герлитцем с кафедры клинической микробиологии и иммунологии медицинского факультетаСаклера вместе с доктором Дэном Ямином и профессором из Лаборатории моделирования и анализа эпидемий (LEMA). Результаты опубликованы в журнале Cell Reports Medicine. Профессор Ариэль Муниц объясняет:«Мы используем набор, который тестирует три различных вирусных гена. В британском варианте, также известном как B.1.1.7, один из этих генов, ген S, был стерт в результате мутации. Следовательно, мы смогли отследить распространение варианта даже без генетического секвенирования».По словам профессора Муница, данные лаборатории показывают, что распространение британского варианта было очень быстрым: 24 декабря 2020 года только 5% положительных результатов были приписаны британскому варианту. Всего через шесть недель, в январе 2021 года, этот вариант стал причиной 90% случаев COVID-19 в Израиле. Текущий показатель составляет около 99,5%.«Чтобы объяснить это резкое увеличение, мы сравнили R-число вируса SARS-CoV-2 с R-номером британского варианта. Другими словами, мы задались вопросом: сколько людей в среднем заражаются этим заболеванием от каждого человек, у которого есть любой вариант? Мы обнаружили, что британский вариант на 45% - почти в 1,5 раза - более заразен».